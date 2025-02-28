Для спасения Матрены Васекиной не хватает 874 132 руб.

Руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Матрены грудопоясничный сколиоз 4-й степени, прогрессирующая форма. Консервативное лечение не дало желаемого результата. Учитывая быстро увеличивающуюся деформацию позвоночника, проявления дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, а также усиливающийся болевой синдром, девочке требуется незамедлительное хирургическое лечение с использованием новой технологии VBT. Она устранит искривление, сохранив подвижность позвоночника. Уйдут боль, восстановится правильная осанка, Матрена сможет вести активный образ жизни».

Стоимость операции 2 117 132 руб. ООО «Институт исходный код» внесло 700 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 500 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Саратов» соберут 43 тыс. руб. Не хватает 874 132 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Матрену Васекину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Матрены — Эллы Юрьевны Васекиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).