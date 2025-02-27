Треть выпускников медвузов не исполнили обязательства по целевому договору

В 2024 году от обязательств по целевому договору отказался каждый третий выпускник, окончивший специалитет в медицинском вузе. Данные представил глава отдела департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава Алексей Солобуев на IV Всероссийской научно-практической конференции «Профессиональное совершенствование работников здравоохранения — путь к здоровью нации», сообщает «Медвестник».

По данным Минздрава, в 2024 году из 8,7 тыс. прошедших обучение обязательства исполнили 5,77 тыс. человек (65,7%). В 2023 году — 5,24 тыс. из 7,2 тыс. (72%) соответственно. В рамках «целевого» набора региональные минздравы или медучреждения заключают с абитуриентами договоры. Государство оплачивает обучение, выпускник должен отработать 3–5 лет в определенной медорганизации. При отказе от обязательств он платит штраф в размере стоимости обучения.

Как сообщал “Ъ” (cм. “Ъ” от 9 февраля), в феврале Минздрав опубликовал проект закона о двукратном увеличении размера штрафа. Также ведомство предлагает ввести обязательную отработку для выпускников медицинских и фармацевтических вузов и колледжей, обучавшихся за счет госбюджета. Их обяжут минимум три года отработать в медучреждении, которое оказывает помощь в рамках программы госгарантий (в том числе по ОМС). Бюджетники смогут сами выбрать регион и медицинскую организацию. Предполагается, что выпускники должны будут трудоустроиться в течение одного года после окончания вуза или колледжа. Если этого не произойдет, им придется компенсировать в двукратном размере бюджетные затраты на обучение. Подготовка студента-медика обходится госбюджету в среднем в 203,1 тыс. руб. в год. Исходя из этой цифры и продолжительности обучения штраф может составить около 2,5 млн руб.

Наталья Костарнова