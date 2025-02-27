На Кубани запретили продажу энергетиков в школах и больницах

Депутаты Заксобрания Краснодарского края во втором, окончательном чтении приняли законопроект, запрещающий продажу безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетиков) на территории социальных объектов. Об этом сообщает пресс-служба ЗСК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

При подготовке ко второму чтению документ был согласован со всеми субъектами права законодательной инициативы. Среди объектов, где их нельзя будет продавать, оказались образовательные, медицинские, спортивные и культурные учреждения.

Законом также были уточнен список компонентов, входящих в состав энергетиков, а также уточнено понятие безалкогольного энергетического напитка в целом. В прежней редакции речь шла о только безалкогольных тонизирующих напитках.

«Теперь их наименования стали содержать слово "энергетические", а в отношении всей продукции безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, действуют одинаковые запреты и ограничения в сфере розничной продажи»,— отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

С 1 марта до 1 сентября будет действовать своего рода переходный период, когда наказывать за продажу энергетиков на территории соцобъектов еще не будут. При этом Юрий Бурлачко отметил, что защита здоровья детей и подростков — один из приоритетов российской демографической политики.

«Воздействие стимуляторов на неокрепший организм может принести ему необратимый вред. Предусматриваемый законом запрет на их розничную реализацию в отдельных организациях и учреждениях вполне обоснован, о необходимости введения такой нормы ранее не раз высказывались представители родительской общественности и экспертного сообщества»,— подчеркнул председатель ЗСК.

Леонид Ломакин