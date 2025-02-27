В Краснодаре за год создали две тысячи новых парковочных мест

Краснодар занял первое место в России по развитию парковочного пространства благодаря созданию в 2024 году 2 тыс. дополнительных парковочных мест. Об этом заявил глава краевой столицы Евгений Наумов в ходе отчета о работе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

По словам мэра, муниципальные парковки принесли в казну города 824 млн руб. Господин Наумов также напомнил, что семьи с тремя и более детьми имеют возможность бесплатно оставлять свои транспортные средства на муниципальных парковках до трех часов.

Сегодня в краевом центре функционирует 270 муниципальных стоянок, рассчитанных на 11,6 тыс. машино-мест. Тариф варьируется в зависимости от зоны и может составлять 30, 40, 50, 60 и 100 руб. Первые 15 минут до и после внесения платы предоставляются бесплатно. В ночное время с 20:00 до 8:00 на большинстве открытых парковок оплата не требуется.

За неуплату предусмотрен штраф в размере 3 тыс. руб. Надзор осуществляется посредством мобильных и стационарных комплексов фото- и видеофиксации.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в 2024 году краснодарские водители заплатили за использование парковок 291,5 млн руб. При этом взыскания за неоплаченную стоянку составили 532 млн руб.

Нурий Бзасежев