Доходы Краснодара от муниципальных парковок выросли почти на 50%

Муниципальные парковки пополнили бюджет Краснодара на 824 млн руб. в 2024 году, что на 45,6% превышает показатели предыдущего года. Об этом заявил глава краевой столицы Евгений Наумов в ходе отчета о работе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В 2024 году власти Краснодара усилили контроль за автомобилистами, возобновив с 1 апреля работу эвакуаторов, что позволило убрать с улиц почти 11 тыс. машин, нарушавших ПДД, за девять месяцев. По словам Евгения Наумова, город стал лидером в России по развитию парковочного пространства, добавив 2 тыс. новых парковочных мест.

За первые семь месяцев 2024 года доходы от эксплуатации городских стоянок составили 245,1 млн руб. Изначально власти краевого центра прогнозировали, что годовой доход от этого источника вырастет на 7%, до 605,1 млн руб., однако фактический результат значительно превысил ожидания.

Анна Гречко