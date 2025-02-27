Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В двух районах Кубани объявили авиационную опасность

В двух муниципалитетах Краснодарского края объявлена авиационная опасность. СМС-уведомления от Российской системы чрезвычайных ситуаций (РСЧС) получили жители Староминского и Каневского районов.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В сообщениях граждан просят находиться внутри зданий и не приближаться к оконным проемам. Оба района расположены в северной части региона.

Днем 27 февраля авиационная опасность также была объявлена в Краснодаре. Уведомление поступило в 14:51 через мобильное приложение МЧС. Отбой тревоги был объявлен через 25 минут после оповещения

Нурий Бзасежев

Новости компаний Все