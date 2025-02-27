Система РСЧС предупредила жителей Краснодара об авиационной опасности

Днем 27 февраля система РСЧС разослала жителям Краснодара предупреждение об авиационной опасности. Уведомление поступило в 14:51 через мобильное приложение МЧС. Отбой тревоги был объявлен через 25 минут после оповещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара

«Внимание! "Авиационная опасность". Сохраняйте спокойствие. Необходимо повысить бдительность, избегать открытых участков улиц, зайти в помещение без окон и находиться в укрытии до получения сигнала "Отбой"»,— говорилось в сообщении.

Ранее в ЕДДС Краснодара пояснили, что подобные оповещения рассылаются в случаях, когда вблизи границ региона фиксируются беспилотные летательные аппараты или другие потенциальные источники угрозы. В ведомстве также отметили, что такие сигналы не свидетельствуют о прямой атаке на город.

Нурий Бзасежев