Больницы Ямала поступило около 130 единиц медицинского оборудования

В январе медучреждения Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получили новую партию медицинского оборудования и транспорта, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным правительства ЯНАО, Салехардская окружная больница получила пять автомобилей, а Муравленковская горбольница два автомобиля для амбулаторной службы. В Новоуренгойской больнице установлено четыре передвижных рентген-комплекса, которые позволят выполнять до 500 исследований за смену.

Кроме того, 12 передвижных ультразвуковых аппаратов для диагностики сердца и сосудов уже распределены по городским и сельским медучреждениям, в том числе в Ноябрьске (6 комплексов), Новом Уренгое (2 комплекса) и по одному – в Салехарде, Надыме, Мужах и Яр-Сале.

Фетальные кардиомониторы для оценки состояния плода и будущей мамы уже функционируют в родильных отделениях и перинатальных центрах Салехарда, Нового Уренгоя, Надыма, Муравленко, Тарко-Сале и Тазовского.

Поставки оборудования осуществляются в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», рассчитанной до 2030 года.

Полина Щуцкая