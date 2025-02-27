Бывшему премьеру Польши предъявили обвинения по делу о выборах по почте

Бывшего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого обвинили в превышении полномочий и невыполнении обязательств по организации несостоявшихся дистанционных выборов в 2020 году. Сегодня прошел первый допрос по этому делу: господин Моравецкий отказался давать объяснения прокуратуре, не ответил на вопросы и не признал себя виновным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матеуш Моравецкий

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Матеуш Моравецкий

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Он заявил ходатайство об ознакомлении с доказательствами по настоящему делу и выразил готовность ответить на обвинения после получения обоснования этих обвинений»,— рассказал пресс-секретарь прокуратуры Варшавы Петр Скиба (цитата по агентству PAP).

Дело в отношении господина Моравецкого было возбуждено из-за действий партии «Право и справедливость». Партия, которая в 2020 году находилась у власти, планировала провести президентские выборы по почте из-за пандемии коронавируса. В связи с этим господин Моравецкий подписал два распоряжения: Польской почте он поручил принять меры по организации президентских выборов, а Государственной фабрике ценных бумаг (PWPW) предписал печатать бюллетени и другие документы, которые необходимы для голосования.

Почтовое голосование должно были пройти 10 мая, но в конечном счете оно не состоялось. Выборы были перенесены на 28 июня, при этом голосование проходило на избирательных участках, а не по почте. Из-за поручений господина Моравецкого Польская почта понесла убытки в размере около 53 млн злотых, PWPW потеряла около 3,5 млн злотых, заявили в прокуратуре Варшавы.