Турпоток в Краснодар увеличился на 15% в 2024 году

Туристический поток в Краснодар увеличился на 15% в 2024 году, несмотря на санкции и отсутствие авиасообщения. Об этом заявил глава краевой столицы Евгений Наумов во время ежегодного отчета на заседании городской Думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Киселев Фото: Евгений Киселев

«Мы продолжаем строить, развиваться, повышать привлекательность города. К нам едут не только жить, но и отдыхать. Даже без открытого аэропорта россияне находят пути в Краснодар»,— заявил мэр.

Господин Наумов также отметил успех презентации Краснодара на выставке «Россия» в ВДНХ. По его словам, Дни Краснодара привлекли рекордное число посетителей — 58 тыс. гостей за первый день мероприятия.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в январе 2025 года турпоток в краевую столицу вырос на 40%. Краснодар за месяц посетили более 130 тыс. туристов.

Нурий Бзасежев