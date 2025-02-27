Ливерпульский скорый

27-й тур чемпионата Англии практически решил исход борьбы за титул. В среду «Ливерпуль», и так обладавший чрезвычайно увесистым преимуществом, дома обыграл «Ньюкасл» со счетом 2:0, а идущий вторым лондонский «Арсенал» вновь оступился, потеряв очки в выездном матче против «Ноттингема» (0:0). Теперь разрыв между командами составляет 13 очков — разница колоссальная, даже если учесть наличие у лидера гонки «лишнего» матча.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок «Ливерпуля» Коди Гакпо (в красной форме) забивает гол в ворота «Ньюкасла»

Фото: Phil Noble / Reuters Игрок «Ливерпуля» Коди Гакпо (в красной форме) забивает гол в ворота «Ньюкасла»

Фото: Phil Noble / Reuters

Итоги 27-го тура Английской премьер-лиги фактически убили интригу в борьбе за чемпионство. Важными в ее контексте были два матча. Чуть раньше начался тот, в котором занимающий второе место «Арсенал» на выезде играл с идущим на третьей строчке «Ноттингем Форест». И там столичный оппонент лидирующего «Ливерпуля» очки потерял, сыграв 0:0. А сам «Ливерпуль» дома переиграл «Ньюкасл» — 2:0 — и увеличил отрыв от преследователя до колоссального: теперь он составляет 13 очков.

Преимущество такого масштаба на такой стадии сезона в высшем дивизионе страны, как подсчитала BBC, не упускали ни разу в истории, то есть почти полтора века. Кажется, что и «Ливерпуль» его разбазарить не может. Английские СМИ в нем уверены.

Ведущий одной из самых популярных в стране футбольных программ Match of the Day Гари Линекер, знаменитый в прошлом нападающий, назвал происходящее у верхушки таблицы Премьер-лиги «не гонкой за трофей, а процессией».

Газета The Telegraph еще на выходных, после победы «Ливерпуля» над «Манчестер Сити», посоветовала команде Арне Слота «бронировать автобус для парада чемпионов». И причины для такой веры есть. «Ливерпуль» очень мощно играл на протяжении всего сезона. В Премьер-лиге на его счету лишь одно поражение — от «Ноттингема» в сентябре прошлого года. С тех пор — 17 побед и 7 ничьих. В Лиге чемпионов он вплоть до последнего тура «фазы лиги» шел по идеальному графику. В Кубке английской лиги вышел в финал (решающий матч турнира состоится 16 марта).

Не располагает к серьезным потрясениям и календарь оставшихся матчей чемпионата Англии. И даже тот факт, что у «Ливерпуля» с «Арсеналом» еще будет очная встреча, на расклады влияет не сильно. Состоится она лишь в середине мая, за три тура до конца первенства. К тому времени чемпионство «Ливерпуля» может быть уже свершившимся фактом. Из других потенциально «опасных» соперников в расписании лидера бьющиеся за еврокубки «Челси», «Фулхем» и «Брайтон», застрявший в нижней половине таблицы в основном из-за травм «Тоттенхем» и, возможно, «Эвертон». Последний — только из-за принципиальности противостояния. У «Арсенала», имеющего один матч в запасе, календарь по сложности сопоставимый. Но два относительно сложных матча — с «Манчестер Юнайтед» и «Челси» — запланированы уже на март, на два ближайших тура. Так что и 13 очков — возможно, не предел.

В общем, теперь чемпионство «Ливерпуля» кажется неизбежным. Интересно, что перед сезоном в него не верил почти никто.

Аналитическое бюро Opta отводила на это всего 5%. Из 30 опрошенных в августе экспертов BBC не нашлось ни одного, который поставил бы «Ливерпуль» на первое место, при этом вторую строчку доверили ему только два человека. А бывший футболист Гари Невилл, одно из главных лиц футбольного отделения Sky Sports, отказал «Ливерпулю» и в шансах на попадание в Лигу чемпионов, предсказав большой ущерб от ухода прежнего тренера Юргена Клоппа.

Но Арне Слот замечательно справляется в свой дебютный сезон в Англии. Да и команда при нем выступает настолько убедительно, что СМИ продолжают спорить, кто заслуживает лавров главного творца этого успеха. Отмечают и капитана команды Виргила ван Дейка, вернувшегося, наконец, на пик формы. И трио полузащиты, в котором Доминик Собослаи выделяется, пожалуй, больше Алексиса Макаллистера и Райана Гравенберха. А основным кандидатом, конечно, считают египтянина Мохаммеда Салаха. В 39 матчах нынешнего сезона он поучаствовал в 52 голах (30 забил сам, на 22 отдал передачи). Если брать только Премьер-лигу, то результативных действий было 42 (25+17) в 28 матчах. В борьбе за звания лучшего бомбардира и лучшего ассистента первенства у него нет конкурентов. Не так много их и в споре за главную футбольную награду сезона — «Золотой мяч».

Роман Левищев