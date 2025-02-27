ММЗ наращивает долги

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск компании «НОВАТЭК-Челябинск» о взыскании почти 105 млн руб. с обанкротившегося АО «Миасский машиностроительный завод» (ММЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос»). Это задолженность за поставленный предприятию газ в ноябре прошлого года. В январе суд взыскал в пользу поставщика еще 86 млн руб. долга. Несмотря на банкротство, которое продолжается с декабря 2021 года, предприятие продолжает работать и обеспечивать теплом часть жителей Миасса. Ранее суды двух инстанций отказались привлекать «Роскосмос» к субсидиарной ответственности по долгам завода.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суды отказались привлекать «Роскосмос» к ответственности по долгам ММЗ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Суды отказались привлекать «Роскосмос» к ответственности по долгам ММЗ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Челябинской области суд взыскал 104,6 млн руб. с обанкротившегося предприятия государственной корпорации «Роскосмос» — АО «Миасский машиностроительный завод». Иск направило ООО «НОВАТЭК-Челябинск». Кроме основного долга предприятие должно заплатить почти 300 тыс. руб. государственной пошлины. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам дела, истец просил взыскать с предприятия задолженность за поставку газа с 1 по 30 ноября 2024 года. После того как ММЗ не оплатил выставленный поставщиком счет и не ответил на претензию, НОВАТЭК направил исковое заявление в суд.

Ответчик в лице конкурсного управляющего Миасского машзавода Анатолия Селищева признал иск в полном объеме.

Это не первый иск компании НОВАТЭК к ММЗ, удовлетворенный арбитражным судом региона в этом году. Ранее с предприятия взыскали задолженность за газ, поставленный в октябре прошлого года, в размере более 86 млн руб.

Несмотря на процедуру банкротства Миасский машиностроительный завод продолжает работать, в том числе выполнять гособоронзаказ, а ТЭЦ завода обеспечивает теплом и горячей водой около трети жителей Миасса — северную часть города и поселок Строителей. «НОВАТЭК-Челябинск» является одним из крупнейших кредиторов ММЗ: в реестр требований включено более 540 млн руб.

В материалах банкротного дела имеется информация о том, что на 27 января этого года общая задолженность, включенная в картотеку неисполненных платежей, составляет 597,1 млн руб.

В четвертую очередь текущих платежей включены обязательства ресурсоснабжающих организаций, в том числе «НОВАТЭК-Челябинск», ООО «Уралэнергосбыт», АО «Газпром газораспределение Челябинск», ОАО «Миассводоканал». Последний сейчас добивается внеочередного погашения требований в случае отсутствия средств в конкурсной массе для погашения всех имеющихся текущих платежей, ссылаясь на свое тяжелое положение, в том числе отсутствие средств на выплату зарплаты сотрудникам.

АО «Миасский машиностроительный завод» находится в процедуре банкротства с декабря 2021 года, когда суд ввел наблюдение по заявлению самого предприятия. Тогда ММЗ заявил о задолженности на сумму почти 2,4 млрд руб., накопленной из-за недостаточного объема заказов в течение долгого периода, а также высокой закредитованности и высоких расходов на выплату процентов. Значительная часть задолженности образовалась перед поставщиками энергоресурсов. В июле 2022 года арбитражный суд региона открыл в отношении предприятия конкурсное производство. На тот момент в реестр кредиторов были включены требования 12 организаций на сумму около 2 млрд руб., из них 1,3 млрд руб. составила задолженность перед Россельхозбанком. В декабре прошлого года срок конкурсного производства в отношении ММЗ был продлен еще на полгода, до 18 июня 2025 года.

Сейчас продолжается реализация имущества предприятия. В феврале состоялись торги по продаже пансионата «Золотая долина», расположенного на берегу Азовского моря в поселке Кучугуры Краснодарского края. При начальной цене 17,8 млн объект был продан за 25,8 млн руб. Победителем признано ООО «СТР-Юг» (Краснодарский край). В конце 2023 года за 83 млн руб. была продана территория гаража машзавода, включающая два земельных участка общей площадью почти 46 тыс. кв.м и 32 объекта недвижимости, среди которых гаражи, автомойка, автозаправочный пункт, склады, столярный и сварочный участки, кузница. Недвижимость выкупила миасская компания «Ламинарные системы».

Миасский машиностроительный завод специализируется на производстве компонентов двигателей ракетных комплексов для военно-морского флота, а также выпускает гражданскую продукцию. По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% уставного капитала предприятия принадлежит АО «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева», которое в свою очередь входит в АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (ОРКК). 100% акций ОРКК принадлежат «Роскосмосу».

В августе 2023 года конкурсный управляющий направил заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам должника госкорпорации «Роскосмос» и ГРЦ Макеева. Сумма не указывалась, но заявитель просил взыскать долг с ответчиков солидарно. По ходатайству госкорпорации и ГРЦ Макеева обособленный спор рассматривался в закрытом режиме, несмотря на возражения крупнейших кредиторов ММЗ — Россельхозбанка и НОВАТЭК.

В декабре 2024 года арбитражный суд региона отказался привлекать компании к субсидиарной ответственности. В феврале Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил это решение без изменения.

Юлия Гарипова