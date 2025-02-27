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Безбилетник избил сотрудника транспортной полиции на станции «Гражданский проспект»

Вечером 26 февраля на станции метро «Гражданский проспект» завязалась драка между сотрудником транспортной безопасности и пассажиром, который перепрыгнул турникет и спустился вниз на эскалаторе, сообщает 78.ru.

Работник метро догнал нарушителя и попросил оплатить проезд. Пассажир отказался и жестоко избил 41-летнего инспектора. На помощь последнему прибежал напарник, злоумышленника удалось скрутить и передать полицейским.

Пострадавший сотрудник подземки получил множественные переломы челюсти и орбиты, закрытый перелом костей носа и контузию глазного яблока. Медики оказали ему необходимую помощь, по факту случившегося проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что лжесиловики прокатили петербуржца по городу на его машине ради денег и iPhone.

Андрей Маркелов

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