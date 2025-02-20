Лжесиловики прокатили петербуржца по городу на его машине ради денег и iPhone

Днем 17 февраля трое неизвестных на АЗС у дома 61 по Фермскому шоссе под надуманным предлогом подсели к водителю Kia Rio, после чего забрали у него iPhone и ключи зажигания, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Злоумышленники представились силовиками и потребовали у мужчины, угрожая ножом, перевести им 20 тыс. рублей за поддельный паспорт.

Затем один из нападавших сел за руль. Потерпевшего катали по городу до тех пор, пока другой злоумышленник переводил деньги со счета водителя. Добычей налетчиков стали 60 тыс. рублей. Как только дело было сделано, лже-силовики вышли из машины и ушли в сторону станции метро «Бухарестская». По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что два мурманчанина на намыве Васильевского острова избили и затолкали в машину индивидуального предпринимателя. Со счета потерпевшего северяне списали 18 тыс. рублей.

Андрей Маркелов