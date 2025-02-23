Бастрыкин проверит жалобы на перебои с электричеством в Новороссийске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о проблемах с электроснабжением в селе Борисовка города Новороссийска, сообщает пресс-служба ведомства. Жители села сообщили о ситуации в комментариях на странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам местных жителей, несколько дней в их домах происходят перебои с подачей электроэнергии. В результате в домах отсутствует отопление, водоснабжение и ломается бытовая техника. Обращения граждан в администрацию и ресурсоснабжающую организацию не помогают решить проблему.

Следственное управление СК России по Краснодарскому краю начало процессуальную проверку. Глава ведомства поручил руководителю краевого управления Андрею Маслову доложить о предварительных итогах проверки и принятых мерах.

Наталья Решетняк