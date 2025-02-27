Осужденный за взятки экс-подполковник освободился по УДО в Рыбинске

Рыбинский городской суд Ярославской области удовлетворил ходатайство адвоката бывшего военнослужащего 502-го военного представительства Министерства обороны РФ Дениса Линкевичиуса об условно-досрочном освобождении. Соответствующее постановление размещено на сайте суда.

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Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Рыбинский городской суд

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В 2021 году суд приговорил военнослужащего 502-го военного представительства Министерства обороны РФ подполковника Дениса Линкевичиуса к лишению свободы на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, штрафу 6 млн руб. и лишению воинского звания за получение взятки.

Суд установил, что в 2016-2017 годах Денис Линкевичиус отвечал за приемку продукции в АО «Рыбинский завод приборостроения». Договорившись с заместителем начальника управления закупок завода, он предложил гендиректору двух компаний за денежное вознаграждение оказать содействие в приемке комплектующих, несоответствующих требованиям договоров поставки для выполнения государственного контракта. Поставщик согласился на предложение. После чего были заключены договоры на поставку деталей. При получении комплектующих сотрудники отдела 502-го военного представительства выявили, что они поставлены с нарушениями, и сообщили об этом Линкевичиусу.

«Линкевичиус Д.А. в нарушение требований дал указание подчиненным ему сотрудникам отдела 502-го ВП МО РФ военного представительства принять данные комплектующие, и те под давлением выполнили требование подсудимого, дав положительное заключение на прием этих комплектующих на Завод»,— говорится в тексте приговора.

Согласно приговору суда, также взятки подполковник получал и от второго поставщика. В суде он частично признал свою вину и пояснял, что «пошел на совершение действий, связанных с организацией незаконного прохождения входного контроля и приемки несертифицированной продукции с целью своевременного выполнения государственного оборонного заказа».

Отбывать наказание в колонии он начал 10 сентября 2021 года, постановлением Рыбинского суда от декабря 2023 года неотбытая часть наказания была заменена на принудительные работы на срок 3 года и 4 месяца. Предполагалось, что конец срока наказания произойдет 19 апреля 2027 года. Однако адвокат Линкевичиуса ходатайствовал об условно-досрочном освобождении.

«Ходатайство защитника мотивировано тем, что Линкевичиусом Д.А. отбыто две трети срока наказания, за все время отбывания наказания Линкевичиус Д.А. к дисциплинарной ответственности за нарушение правил внутреннего распорядка исправительных учреждений не привлекался, имел неоднократные поощрения»,— говорится в постановлении суда.

Суд проанализировал доводы адвоката и пришел к выводу, что Линкевичиус «встал на путь исправления и не нуждается в полном отбывании избранного ему судом наказания». Постановлением Рыбинского городского суда от 21 января 2025 года Денис Линкевичиус освобожден от отбывания наказания.

Алла Чижова