Школа Берггольц вновь стала кандидатом в памятники архитектуры

Школу на проспекте Обуховской Обороны, 54, где училась поэт Ольга Берггольц, вновь включили в список зданий, обладающих признаками объектов культурного наследия. Документ появился на сайте КГИОП.

Бывшее учебное заведение уже включали в этот список, однако осенью 2024 года убрали. Законность исключения стала предметом судебного разбирательства между градозащитниками и Смольным.

Следующее заседание состоится 28 февраля. Там будут рассматривать ценность здания, которе хотят снести в связи с масштабной стройкой Большого Смоленского моста.

Сейчас в доме 54 располагается жилищное агентство Невского района. Градозащитники требуют, чтобы проект изменили или же передвинули постройку.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в начале февраля специалисты установили пролет указанной переправы над проезжей частью Октябрьской набережной. На это ушло четыре ночи.

Андрей Маркелов