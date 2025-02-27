Два трамвая в Ярославле разрисовал череповчанин

В Ярославле полиция установила автора граффити на двух трамваях. Об этом сообщили в областном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на трамвайной остановке на улице Свердлова неизвестный нанес граффити на боковые стекла двух трамваев, пока в транспорт заходили пассажиры. Уголовное дело было возбуждено по статье «Вандализм», сумма ущерба составила 70 тыс. руб. Губернатор Михаил Евраев заметил, что сумма ущерба может вырасти.

Подозреваемым стал 19-летний уроженец Череповца, который учится в ярославском образовательном учреждении. Его доставили в отдел полиции. Молодой человек дал признательные показания.

«Приношу извинения городу и правительству за то, что надругался своими действиями. Больше так делать не буду»,— говорит задержанный на записи, опубликованной УМВД.

Сейчас правоохранители устанавливают, причастен ли подозреваемый к другим фактам незаконного нанесения граффити. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее за аналогичное преступление были задержаны трое уроженцев Липецка, один из которых живет в Ярославле. Они также дали признательные показания.

Алла Чижова