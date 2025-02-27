Испортившие новый трамвай вандалы предложили мировую «ЯрГЭТу»

Подозреваемые в акте вандализма в отношении нового трамвая предложили «Яргорэлектротрансу» (ЯрГЭТ) возместить причиненный ущерб и примириться. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил глава предприятия Денис Пырлог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Испорченный трамвай в Ярославле Фото: Правительство Ярославской области Старый вагон с аналогичным граффити Фото: соцсети Фото: Правительство Ярославской области Следующая фотография 1 / 3 Испорченный трамвай в Ярославле Фото: Правительство Ярославской области Старый вагон с аналогичным граффити Фото: соцсети Фото: Правительство Ярославской области

«Эти ребята сегодня на меня вышли. Они сказали, что раскаиваются и готовы возместить причиненный ущерб. Я в эти раскаяния не верю, потому что они уже не подростки. Кроме того, я ответил, что сумма ущерба будет меняться. Было повреждено и брендирование трамвая, которое придется делать заново. Возможно, мы выставим и моральный вред, причиненный предприятию. Пока идти на мировую мы не готовы»,— рассказал «Ъ-Ярославль» Денис Пырлог.

Кроме того, подозреваемым могут быть вменены в вину и другие эпизоды. «Ъ-Ярославль» обратил внимание, что надпись FOBS, в нанесении которой на новый вагон и стену дома подозревают уроженцев Липецка, есть и на других ярославских трамваях. Как сообщили «Ъ-Ярославль» в УМВД России по Ярославской области, следствие проверяет подозреваемых на совершение других подобных правонарушений.

«Такие надписи, действительно, встречались. Обо всех подобных случаях мы сообщали в полицию. Скодько именно таких надписей, я сейчас не готов сказать. Думаю, на следующей неделе у нас будет более полное понимание по сумме ущерба и числу эпизодов»,— сказал господин Пырлог.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что новый вагон был испорчен в ночь на 16 февраля после запуска новых трамваев в Ярославле по маршруту 6К. Полиция задержала трех уроженцев Липецка, один из которых живет в Ярославле. Они признали свою вину в нанесении надписи на трамвае и стене дома. Уголовное дело возбуждено по статье 214 УК РФ «Вандализм». Подозреваемые находятся на подписке о невыезде. Как сообщила зампред ярославского правительства Татьяна Потемкина, ущерб трамваю предварительно оценивается в 184 тыс. руб., ущерб фасаду дома на улице Чкалова — в 800 тыс. руб.

Антон Голицын