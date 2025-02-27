В Удмуртии средний размер потребительского кредита в январе снизился на 14%

В январе средний размер потребительского кредита в Удмуртии составил 107,5 тыс. руб., что на 13,3% ниже показателя декабря 2024 года. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По среднему размеру потребкредита республика заняла 22-е место по стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В целом по стране средний размер потребительских кредитов в январе составил 119,3 тыс. руб., что на 14,3% меньше, чем в предыдущем месяце. В сравнении с январем 2024 года этот показатель сократился на 19,4%.

«Снижение среднего размера потребительского кредита отмечается уже более полугода. Во многом такая динамика является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка, включая макропруденциальные ограничения, в том числе в отношении показателя долговой нагрузки»,— сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Он добавил, что при этом банки продолжают предоставлять кредиты, прежде всего, тем заемщикам, персональный кредитный рейтинг которых соответствует приемлемым значениям.

Напомним, в январе средний размер выданных розничных кредитов в Удмуртии составил 170 тыс. руб., что на 36,1% меньше по сравнению с декабрем 2024 года, когда этот показатель достигал 266 тыс. руб.