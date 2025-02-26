Средний размер выданных кредитов в Удмуртии упал на треть в январе

В январе средний размер выданных розничных кредитов в Удмуртии составил 170 тыс. руб., что на 36,1% меньше по сравнению с декабрем 2024 года, когда этот показатель достигал 266 тыс. руб. Как сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по среднему размеру выданных кредитов лимита регион занял 7-е место по стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом по России средний размер выданных гражданам кредитов составил 173,3 тыс. руб., что на 36,4% меньше, чем в декабре 2024 года (272,4 тыс. руб.). Это самое низкое значение данного показателя с начала 2024 года. По сравнению с январем 2024 года снижение составило 11,6% (в январе 2024 года – 196 тыс. руб.).

Наибольший средний размер выданных кредитов в январе 2025 года был зафиксирован в Москве (296 тыс. руб.), Московской области (241 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (239 тыс. руб.).

«Средний размер розничного кредита в стране в январе 2025 года снизился до минимальных значений с начала прошлого года. Во многом такая динамика является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка, включая макропруденциальные ограничения, в том числе в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН)»,— сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Он добавил, что при этом банки продолжают предоставлять кредиты, прежде всего, тем заемщикам, персональный кредитный рейтинг которых соответствует приемлемым значениям.

Напомним, в январе средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в Удмуртии составил 90,2 тыс. руб. Это на 4,7% меньше, чем в декабре 2024 года (94,6 тыс. руб.). По размеру среднего лимита регион занял 15-е место по стране.