В Петербурге задержали жителя Коми, перевозившего в машине каршеринга мефедрон

Полиция в Петербурге задержала жителя Коми, который перевозил в машине каршеринга почти 800 г мефедрона. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как рассказали в главке, поздно вечером 25 февраля наряд ППС полиции Курортного района патрулировал улицы и возле дома № 6 по Левашовскому проспекту остановил машину каршеринга Audi A3. За рулем авто, выяснили правоохранители, находился 36-летний житель Республики Коми. Мужчина заметно занервничал, после этого полицейские приняли решение осмотреть машину.

«При осмотре автомобиля на заднем сиденье авто полицейскими была обнаружена сумка, в которой находились 2 свертка с неизвестным веществом, общей массой около 800 граммов»,— рассказали в полиции.

Как показала экспертиза, в изъятых свертках — смесь, содержащая мефедрон (общей массой 794 грамма). Следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков). Отмечается, что задержанный ранее был судим за аналогичное преступление.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция Кировского района остановила автомобиль с 500 г мефедрона в багажнике.

Дарья Астанина