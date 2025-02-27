В Анапе задержали выстрелившего из сигнального пистолета хулигана

Житель Анапы выстрелил в воздух из сигнального пистолета во время драки в кафе и был задержан полицейскими. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Участника конфликта задержали около кафе в центре Анапы через некоторое время после того, как 36-летний местный житель выстрелил в воздух из сигнального пистолета. Очевидцы вызвали полицию.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции приехали в кафе на улице Рождественской, где прогремел выстрел. Однако участников конфликта на месте происшествия уже не было.

К розыску подключились сотрудники уголовного розыска. Они установили личность и задержали хулигана. Оперативники изъяли сигнальный пистолет, из которого предположительно был произведен выстрел.

Возбуждено уголовное дело в ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Нарушителю общественного порядка может грозить лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что комплексная проверка готовности систем оповещения пройдет в Краснодарском крае 5 марта. Запуск электросирен будет производиться дважды, в 10:40 и в 10:50. Граждан просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева