В Ставрополе после жесткой посадки наградили экипаж вертолета санавивции

В Ставрополе за успешную посадку вертолета санавиации в экстренной ситуации, двух медиков и пилотов представили к наградам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ставррполя Фото: Администрация Ставррполя

Сообщается, что в момент жесткой посадки в аэропорту Ставрополя на борту находилась медицинская бригада: и. о. заведующего выездной бригады, анестезиолог-реаниматолог, врач первой категории и участник командировок на СВО Юлия Пазова, а также фельдшер Виктор Поваров.

«В среду, 26 февраля, получили другой вертолет, и служба санавиации готова к работе», — отметил главный врач городской больницы скорой помощи Ставрополя Одиссей Хаджиев.

20 февраля вертолет «Ансат» центра медицины катастроф Ставропольского края с двумя пассажирами и двумя членами экипажа запросил возврат в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Вертолет успешно приземлился, пострадавших нет.

Николай Аксенов