Следователи проводят проверку из-за аварийной посадки вертолета в Ставрополе

Минераловодский следственный отдел на транспорте Следственного комитета России проводит доследственную проверку по факту нарушения правил безопасности при движении и эксплуатации воздушного транспорта, что предусмотрено частью 1.1 статьи 263 Уголовного кодекса РФ.

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20 февраля 2025 года вертолет «Ансат» центра медицины катастроф Ставропольского края с двумя пассажирами и двумя членами экипажа запросил возврат в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Вертолет успешно приземлился, пострадавших нет.

Следственный орган проводит комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств инцидента, причин и условий его возникновения.

Вертолет санавиации совершил вынужденную посадку в Ставрополе из-за технических неполадок с несущим винтом.

Тат Гаспарян