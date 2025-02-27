Фабрики Gloria Jeans в Ростовской области выкупит производитель спецодежды

Производитель спецодежды ООО «Булава» выкупит швейные фабрики компании Gloria Jeans в Гуково и Зверево. Сотрудников фабрик трудоустроит новый инвестор, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

ООО «Булава» гарантирует трудоустройство около 400 человек.

Также уже привлечен инвестор, которому передано право аренды площадок в Зернограде, Сальске и ст. Егорлыкская. Там сохранены все рабочие места.

По остальным производственным площадкам Gloria Jeans переговоры с потенциальными инвесторами продолжаются. «В этом вопросе решаем две задачи — сохранение и развитие предприятий, что напрямую влияет на стабильность нашей экономики. И обеспечение людей рабочими местами. Держим ситуацию на контроле», — отметил Юрий Слюсарь.

О том, что швейные фабрики компании будут закрыты в Ростовской области стало известно в декабре 2025 года. Позже донские власти сообщили о намерении найти новые рабочие места для всех сотрудников.

Анна Анисова