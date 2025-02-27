Нижегородские депутаты приняли закон, разрешающий СНТ стать населенным пунктом

Заксобрание Нижегородской области 27 февраля одобрило во втором чтении закон о том, в каких случаях садоводческие товарищества можно будет включить в границы населенных пунктов или сделать из них отдельные населенные пункты. В первую очередь это коснется СНТ, превратившихся в коттеджные поселки, вблизи Нижнего Новгорода.

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В законе прописано восемь требований для включения в границы населенного пункта. Среди них наличие не менее 50% жилых домов, соответствующих требованиям Градостроительного кодекса, а также наличие транспортной связи с населенным пунктом, в состав которого планируется включение территории садоводства. Помимо этого, должны соблюдаться нормативы градостроительного проектирования региона по обеспечению социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой.

Поправкой к законопроекту уточили, что образование нового населенного пункта из территории садоводства возможно при решении общего собрания членов товарищества.

Председатель комитета заксобрания по градостроительному развитию Василий Суханов сообщил, что более конкретные требования будут прописаны в подзаконных актах, которые разработает региональное правительство.

У ряда депутатов остались сомнения в необходимости закона и в том, много ли садовых товариществ смогут исполнить предъявленные требования.

Директор государственно-правового департамента области Леонид Литвиненко сказал, что федеральное законодательство обязывает прописывание этих требований в региональном законе. При одном воздержавшемся большинство депутатов проголосовали за принятие закона, он вступит в силу со дня официального опубликования.

Ирина Швецова