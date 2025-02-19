Садоводов подвели к городской черте

Заксобрание Нижегородской области готовится принять региональный закон о том, в каких случаях садоводческие товарищества могут быть включены в границы населенных пунктов или даже стать отдельным населенным пунктом. Речь идет о включении в городскую черту массивов частной застройки, если в половине капитальных домов постоянно живут люди. Депутаты, изучив законопроект, решили, что он опоздал: граждане, пользуясь дачной амнистией, и так прописываются в своих домах. Тем не менее на комитете по земельным отношениям внесенный губернатором документ был одобрен, чтобы у дачников была возможность стать жителями какого-либо города или поселка.

Нижегородские власти пытаются сделать дачников горожанами

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Депутаты комитета по градостроительному развитию в законодательном собрании Нижегородской области рассмотрели во втором чтении законопроект губернатора, устанавливающий требования, при соблюдении которых территории садоводств могут быть включены в границы существующих населенных пунктов или они сами могут образовать отдельный поселок. Такие товарищества должны граничить с населенным пунктом, а их территория в ЕГРН не должна иметь наложений или пересечений с другими землями, например с лесным фондом.

Не менее половины участков в таких садовых некоммерческих товариществах (СНТ) должны иметь жилые дома с признаками объектов капитального строительства, а само садоводство соответствовать нижегородским нормативам градостроительного проектирования по обеспечению «будущего населения» социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой. Также должна быть транспортная связь с населенным пунктом, к которому хотят присоединиться дачники. Если товарищество захочет стать самостоятельной административно-территориальной единицей Нижегородской области, то за это решение должно проголосовать общее собрание его членов.

Как пояснил директор государственно-правового департамента Леонид Литвиненко, законопроект касается садово-огородных массивов близ Нижнего Новгорода, Кстовского округа и других муниципалитетов.

«Нужны правила: не должно быть такой ситуации, когда у нас граждане явочным порядком переводят садовые участки в категорию ИЖС», — пояснил он.

Депутат Дмитрий Малухин удивился, как можно соблюсти региональные градостроительные нормативы на шести сотках земли, которые раньше выделялись людям под огород с садовым домиком или сараем для инструментов. «Там между соседями даже противопожарные проезды не сделаешь»,— отметил он.

И.о. министра градостроительного развития Дарья Шунаева сообщила, что с исторически сложившейся садовой застройкой внесенный законопроект не пересекается. Он лишь вводит критерии, которым должны соответствовать территории, больше используемые для проживания граждан. По ее словам, закон нужен для того, чтобы предотвратить хаотичное разрастание границ населенных пунктов, их разорванность и появление новых поселков, которые не смогут себя обслуживать.

«Мы сейчас сталкиваемся с тем, что по региону много дачного строительства, люди переводят участки в ИЖС, по суду прописываются, и потом их обязывают присоединиться к населенному пункту. Законопроект о том, что можно стать населенным пунктом, но нужно ему соответствовать: дороги, социалка, инженерные сети и так далее»,— поддержал коллегу директор Института развития агломерации Нижегородской области Михаил Генин.

Председатель комитета по экономике Игорь Норенков напомнил, что в стране прошла дачная амнистия. «Этот процесс назад не развернуть, он далеко зашел. Очень многие, в том числе и я, в ускоренном порядке по упрощенной процедуре оформляли дома. Садовая и огородная функция утрачивается, превращается в жилищное строительство. Даже внутри СНТ появляются двухэтажные дома, скоро и заборов не будет, одни проезды. Я не вижу, как предлагаемые нормы могут помочь и навести порядок»,— заметил депутат.

Председатель комитета Василий Суханов добавил, что узкие дороги и малый радиус разворота в садах не соответствуют городским параметрам, а «социалка» полностью отсутствует.

По словам нижегородского бизнес-омбудсмена Павла Солодкого, легализовать по дачной амнистии дачный дом, получить прописку и адрес — это право гражданина и законный процесс.

«Его никак не остановить, люди все равно будут селиться. Ни одно садоводческое товарищество не соответствует требованиям законопроекта. После его принятия не присоединится ни одно товарищество. Жители и дальше будут прописываться, но присоединяться не будут»,— уверен господин Солодкий.

Отметим, что обсуждаемый законопроект собрал только положительные отзывы правового отдела заксобрания, прокуратуры и Минюста. В итоге комитет девятью голосами «за» (один воздержался) рекомендовал принять законопроект во втором чтении.

Законодательное собрание должно одобрить его на пленарном заседании 27 февраля.

Иван Сергеев