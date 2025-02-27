Глава Кунгура покинет должность

Глава Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов покинет должность по собственному желанию. Как рассказал «Ъ-Прикамье» источник, знакомый с ситуацией в муниципалитете, сегодня на заседании местной думы депутаты удовлетворили заявление господина Лысанова о досрочном прекращении полномочий. Причину ухода господина Лысанова с должности собеседник не называет. Последний рабочий день главы - 10 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее Кунгурская городская прокуратура направила в думу представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий главы округа. Согласно оценке надзорного органа, Вадим Лысанов допустил в своей деятельности конфликт интересов. Представление прокуратуры было оставлено депутатами думы без удовлетворения.

Вадим Лысанов является одним из наиболее опытных муниципальных политиков. Он руководит Кунгурским муниципальным районом с 2011 года. В 2020-м при поддержке региональных властей возглавил Кунгур и занялся объединением поселений района в единый муниципальный округ. После завершения реорганизации в 2021 году депутаты местной думы избрали его главой нового муниципалитета. С конца января 2023-го господин Лысанов также является председателем Совета муниципальных образований Пермского края.