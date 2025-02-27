Reuters: митинг М23 в ДР Конго сорвался из-за стрельбы и взрывов

Митинг конголезских повстанцев в городе Букаву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) сорвался из-за стрельбы и взрывов, передает агентство Reuters. По словам местных жителей, толпа разбежалась после того, как на митинге раздалась стрельба. Репортер AFP днем в четверг также сообщил о двух взрывах, прогремевших в Букаву.

По информации Reuters, митинг в Букаву был организован лидером «Движения 23 марта» (M23) Корнелем Нангой. В публикации уточняется, что это первое публичное во втором по величине городе ДРК с тех пор, как город был взят под контроль бойцами M23 почти две недели назад.

Как пишет Reuters, на момент публикации не поступало никакой информации о происхождении взрывов и стрельбы. Есть ли погибшие и раненые в результате выстрелов и взрывов, не уточняется.

16 февраля канцелярия президента Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди сообщала, что армии удалось вернуть контроль над городом Букаву на востоке страны. Накануне Reuters писало, что административный центр провинции Южное Киву был занят повстанцами «Движения 23 марта» (М23).

«Движение 23 марта», состоящее в основном из представителей племени тутси, откололось от конголезской армии более десяти лет назад. Столкновения правительственных войск с М23 возобновились в конце января. Тогда повстанцы заявили о захвате города Гома с населением 2 млн человек.

Подробнее о происходящем в Конго — в материале «Ъ» «Конголезский восток — дело громкое».

Анастасия Домбицкая