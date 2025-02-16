Власти ДР Конго заявили о возобновлении контроля над городом Букаву

Канцелярия президента Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди сообщила, что армии удалось вернуть контроль над городом Букаву на востоке страны. Накануне Reuters писало, что административный центр провинции Южное Киву был занят повстанцами «Движения 23 марта» (М23).

«Город Букаву, куда на короткое время вторглись террористы M23, контролируется конголезской армией и формированиями самообороны "Вазалендо"»,— сообщила пресс-служба главы государства (цитата по «РИА Новости»). Подробности не разглашаются.

«Движение 23 марта», состоящее в основном из представителей племени тутси, откололось от конголезской армии более десяти лет назад. Столкновения правительственных войск с М23 возобновились в конце января. Тогда повстанцы заявили о захвате города Гома с населением 2 млн человек.

3 февраля ООН созвала чрезвычайное заседание ООН по ситуации в ДРК. Позднее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк предупредил, что конфликт на востоке Демократической Республики Конго может выйти за пределы страны. ООН считает, что поддержку М23 оказывают власти Руанды.

Подробнее о происходящем в Конго — в материале «Ъ» «Конголезский восток — дело громкое».