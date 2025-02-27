В Краснодаре горит склад с лакокрасочными изделиями

В Краснодаре произошел пожар в складском помещении, расположенном на ул. Стасова. Ориентировочная площадь возгорания составляет 1,2 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

К тушению пожара привлечены пожарно-спасательные части №1, 3 и 55. Также на месте работает аварийно-спасательный отряд №3 и специальная часть экстренного реагирования федеральной противопожарной службы.

Как сообщили в МЧС России, пожар локализован на 900 «квадратах». На месте работают 60 сотрудников и 23 единицы техники.

Алина Зорина