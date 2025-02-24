В Новороссийске количество пострадавших из-за мазута птиц выросло в два раза

В штабе Новороссийска поступление пострадавших из-за выбросов мазута птиц возросло вдвое. Об этом в своем Telegram-канале сообщил эколог из Новороссийска Жора Каваносян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

По его словам, в последние дни в штаб волонтеров поступает по несколько десятков птиц ежедневно. Если за первый месяц работы штаба с 7 января по 8 февраля поступило 189 птиц, то за период с 8 по 24 февраля – 199 особей.

Такая ситуация могла сложиться из-за недавнего выброса мазута в Кабардинке, который случился впервые с момента разлива нефтепродуктов в Черном море. Из-за возросших объемов работы в штабе срочно нужны волонтеры.

«Если говорить о статистике, то волонтерам стали попадаться птицы, которые раньше им не встречались – шилоклювка, большой белый аист, морской голубь и другие. Это значит, что уже какая-то миграция начинается, и это добавляет тревоги»,— написал господин Каваносян.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что волонтеры штаба города-героя спасли от мазута редкую птицу — левантского буревестника. Этот вид попал к волонтерам впервые.

Алена Воробьева