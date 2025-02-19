HH.ru: в январе свердловчане искали работу на 37% чаще

В Свердловской области в январе наблюдался активный рост числа ищущих работу: более 157 тыс. местных соискателей обновили свои резюме или начали поиск вакантных мест, что на 37% больше по сравнению с началом 2024 года, сообщил сервис по поиску работы и персонала HH.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Особенно заметен рост интереса к работе в автомобильной сфере: количество обновленных резюме выросло более чем в полтора раза, достигнув +78% в январе 2025 года по сравнению с январем 2024 года — соискателями были автомеханики, автослесари, специалисты по продажам в автобизнесе. На втором месте — специалисты из транспортной и логистической отраслей, а также рабочие: активность в этих отраслях увеличилась на 61% и 59%, соответственно. Третье место занимают представители ресторанно-гостиничного бизнеса с ростом количества резюме на 43%. Кроме того, активность специалистов из строительства и недвижимости выросла на 37%.

Эксперты считают, что общая активизация соискателей может стать положительным трендом для начала года.

Напомним, спрос на персонал в Свердловской области вырос на 25% в 2024 году по сравнению с 2023 годом, а рынок труда остается дефицитным. Наибольшее количество вакансий в прошлом году было открыто в сферах «Рабочий персонал», «Продажи и обслуживание клиентов», «Производство и сервисное обслуживание», а также «Строительство, недвижимость».

Ирина Пичурина