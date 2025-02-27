Песков призвал не забегать вперед по вопросу встречи РФ и США в Стамбуле

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что информация по результатам переговоров делегаций России и США в Стамбуле будет представлена, не стоит забегать вперед. На встрече, которая началась утром 27 февраля, как ожидается, обсудят численность персонала и оформление виз, а также банковские операции, необходимые для работы американских и российских дипломатов.

«Есть принципиальные договоренности, которые были достигнуты в Эр-Рияде на этот счет. Сейчас, действительно, на экспертном уровне сегодня встреча в Стамбуле, работают наши дипломаты в развитие того понимания, которое было достигнуто в ходе телефонного разговора двух президентов и тех договоренностей, которые были достигнуты в Эр-Рияде между делегациями высокого уровня. Пока не нужно забегать вперед, информация по результатам переговоров так или иначе будет предоставлена»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул, что на переговорах делегаций США и России в Эр-Рияде 18 февраля упоминалось широкое поле для потенциального сотрудничества для компаний стран. «Такое поле есть, есть заинтересованность компаний. Но предметно пока разговоров на этот счет нет»,— заявил господин Песков.

На первой с февраля 2022 года встрече делегаций России и США в Эр-Рияде стороны договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне и устранить «раздражители» в отношениях стран. Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что по итогам встречи в Стамбуле станет понятно, «насколько быстро и эффективно» смогут развиваться российско-американские отношения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дипмиссии выполнимы».

Лусине Баласян