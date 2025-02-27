В Липецкой области 12 районов станут муниципальными округами

Депутаты липецкого облсовета большинством голосов одобрили законопроекты о преобразовании 12 районов региона в муниципальные округа. Об этом сообщили в парламенте региона.

Изменения затронут Грязинский, Данковский, Добринский, Долгоруковский, Елецкий, Задонский, Краснинский, Лебедянский, Тербунский, Усманский, Чаплыгинский и Хлевенский районы.

Так, администрации всех поселений районов будут объединены под одним органом управления. В его состав войдут территориальные отделы городских и сельских поселений, которые будут расположены по тем же адресам. Предполагается, что жители смогут обратиться к специалистам, не выезжая в администрацию округа.

Переходный период начнется с 1 апреля. К этому времени планируется сформировать новые органы местного самоуправления, принять бюджет округа и соответствующие документы. Структуру округа будет утверждать его совет депутатов, а состав совета сформируют жители на выборах, которые пройдут в течение года после изменений.

В 2023 году в муниципальные округа были преобразованы Липецкий, Воловский, Добровский, Измалковский и Становлянский районы Липецкой области.

Егор Якимов