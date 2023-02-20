Четыре района Липецкой области могут преобразовать в муниципальные округа

Комитет липецкого облсовета согласовал четыре законопроекта об объединении в первые в регионе «муниципальные округа» ряда сельских поселений, входящих в состав четырех районов — Воловского, Добровского, Измалковского и Становлянского. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Там отметили, что райсоветы и советы депутатов сельских поселений уже «выразили согласие населения на преобразования».

«Создание единых муниципальных образований позволит консолидировать финансовые ресурсы, что увеличивает возможности органов местного самоуправления по оперативному решению конкретных задач и вопросов»,— передали в облсовете позицию глав администраций четырех реформируемых районов.

Напомним, инициатива создания муниципальных округов вместо некоторых районов обсуждается в Липецкой области с января. Тогда соответствующий проект регионального закона «О поправках к уставу…» одобрила комиссия облсовета.

Инициатива предусматривает включение в состав Липецкой области наряду с городскими округами, муниципальными районами, городскими и сельскими поселениями нового типа муниципального образования — муниципального округа.

«Уйдут в историю советы сельских поселений. Глава поселения станет начальником соответствующего отдела в администрации округа. Он и его сотрудники станут муниципальными служащими. Бюджет станет общий, а депутаты совета округа (нынешнего райсовета) будут избираться напрямую, а не направляться представителями из советов поселений»,— характеризовал ранее «Ъ-Черноземье» реформу источник в региональной власти.

Сергей Калашников

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