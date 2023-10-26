Пятый район Липецкой области преобразуют в муниципальный округ

На 31 сессии липецкого облсовета было решено объединить сельские поселения Липецкого района в муниципальный округ. Об этом сообщили в облсовете. Ранее процедуру преобразования прошли Воловский, Добровский, Измалковский и Становлянский районы Липецкой области.

В облсовете добавили, что после внедрения изменений специалисты сельских администраций останутся работать на своих местах. Однако потребуется устранение дублирования названий населенных пунктов.

Законопроект подготовили органы местного самоуправления. Глава района Давид Тодуа ранее пояснял, что создание единого муниципального округа позволит консолидировать финансовые ресурсы, создать единые органы управления и даст возможность участвовать в реализации госпрограмм с привлечением субсидий из областного бюджета.

Алина Морозова

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