В Австрии сформировалась правящая коалиция без крайне правых

Три политические силы Австрии — правоцентристская Австрийская народная партия (OVP), Социал-демократическая партия (SPO) и «Новая Австрия и Либеральный форум» (NEOS) — со второй попытки договорились о создании правительственной коалиции спустя пять месяцев после парламентских выборов. В коалицию не вошла крайне правая Австрийская партия свободы (FPO), занявшая первое место на выборах.

«В последние дни мы круглосуточно работаем над совместной программой»,— говорится в совместном заявлении партий. Свою программу они представят 27 февраля в 11:00 по местному времени (13:00 мск). Ожидается, что пост канцлера займет Кристиан Штокер, возглавивший OVP после отставки Карла Нехаммера. Должность вице-канцлера достанется лидеру SPO Андреасу Баблеру. Как пишет Die Presse, стороны уже распределили министерские посты: по шесть департаментов у OVP и SPO и два у NEOS.

По итогам состоявшихся в сентябре 2024 года выборов первое место заняла Австрийская партия свободы, выступавшая за нормализацию отношений с Россией, ужесточение миграционного законодательства и отход от политики ЕС. Несмотря на это, право сформировать коалицию изначально поручили тогдашнему канцлеру Австрии и лидеру OVP Карлу Нехаммеру, однако переговоры провалились.

Позднее право сформировать коалицию получил глава FPO Герберт Кикль, но он не смог договориться с Народной партией, в том числе из-за различных позиций по вопросу России, связей с ЕС, а также распределения министерских постов. В итоге формирование правительства заняло около 150 дней — самый большой срок в истории Австрии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Австрия не нашла себе подходящего кабинета».

Лусине Баласян