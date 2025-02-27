Заполняемость строящегося в Екатеринбурге ТРЦ «Золотой» достигла 72%

По данным на февраль, по 72% площадей заключены договоры аренды в строящемся в Екатеринбурге ТРЦ «Золотой», рассказал на презентации представитель проекта директор ТРЦ «Гринвич» (владеет «Общество Малышева 73») Дмитрий Сарапульцев.

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По словам господина Сарапульцева, в ТРЦ планируют открыть фитнес-центр площадью 4 тыс. кв. м с бассейном, супермаркет «Гипербола» на 15 тыс. кв. м, кинотеатр с 1,5 тыс. посадочных мест и девятью залами, парк развлечений Maza Park на 10 тыс. кв. м, который реализуют совместно с санкт-петербургской компанией. Также в ТРЦ разместят около 10 ресторанов и фудкорт.

Помимо этого, на крыше ТРЦ планируют разместить детскую площадку. Часть крыши уберут под стеклянный купол, часть — под «легкие зонтики». Общая площадь эксплуатируемой кровли составит 2,9 кв. м, количество посадочных мест — 916.

Ожидается, что к концу первого года работы посещаемость «Золотого» достигнет 1,3 млн человек в месяц (для сравнения в «Гринвиче» — порядка 1,6 млн человек). Согласно проекту, общая площадь ТРЦ вместе с автовокзалом (на новую площадку должен переехать Южный автовокзал с ул. 8 Марта) и паркингом (5,6 тыс. мест) составит 307,8 тыс. кв.м.

Напомним, о планах по строительству транспортно-пересадочного узла в границах улиц Крестинского — Академика Шварца — Белинского — Объездная дорога в Екатеринбурге представители компании «Общество Малышева 73» заявили еще более шести лет назад. Первый камень (и золотые слитки) губернатор Евгений Куйвашев вместе с инвесторами — Игорем Заводовским и Константином Погребинским заложили в январе 2020 года на Ботанике. Изначально объект хотели сдать в 2023 году, но затем стало известно, что запуск объекта предполагается в 1 квартале 2026 года. Сначала планируется ввести в эксплуатацию автовокзал, так как объект станет транспортно-логистическим хабом.

Анастасия Таначева