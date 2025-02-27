Годовая прибыль Nvidia выросла на 145%

Американская компания Nvidia — производитель чипов и другого высокотехнологичного оборудования — представила отчетность за четвертый квартал и весь финансовый 2025 год, завершившийся в конце января. Квартальная выручка увеличилась на 78%, составив $39,3 млрд. Чистая прибыль выросла на 80%, до $22,1 млрд. Выручка компании за год выросла на 114%, до $130,5 млрд, а чистая прибыль — на 145%, до $72,9 млрд.

Как и в предшествующие кварталы, хорошие результаты Nvidia связаны с сохраняющимся высоким спросом на чипы для систем искусственного интеллекта — компания является лидером по производству некоторых продвинутых чипов такого рода, в том числе графических процессоров. В январе-феврале акции Nvidia сильно падали после появления новой нейросети от китайской компании DeepSeek. Тем не менее спрос на чипы Nvidia остается высоким. В частности, в четвертом квартале она начала продавать графические процессоры нового поколения Blackwell — их продажи за квартал составили $11 млрд при прогнозах лишь $3,5 млрд.

«В отличие от предыдущих кварталов, перед этим отчетом был повышенный скептицизм из-за беспокойства в связи с эффективностью модели DeepSeek и вопросов вокруг начала продаж Blackwell. Но результаты развеяли эти сомнения»,— отметил аналитик eMarketer Джейкоб Борн.

После публикации отчетности компании акции Nvidia подорожали на 3,7%.

Яна Рождественская