Следователи установили личность владельца собак, покусавших мальчика в Сочи

Следователи установили личность хозяина двух собак крупной породы, напавших на 9-летнего мальчика в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Им оказался 48-летний местный житель. Сейчас сочинец находится на допросе в следственном комитете. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ).

По версии следствия, инцидент произошел в среду, 26 февраля, утром на территории СНТ «Авиатор» в Адлерском районе. Два домашних пса крупной породы, оставленные без контроля хозяина, набросились на 9-летнего мальчика, нанеся ему многочисленные укушено-рваные травмы лица. Прохожие вмешались в происходящее и отогнали животных. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.

Руководитель следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов взял под контроль ход расследования уголовного дела.

Мария Удовик