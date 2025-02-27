Шойгу обсудил военное сотрудничество с министром обороны Малайзии

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу провел переговоры с главой оборонного ведомства Малайзии Мохамедом Халедом Нордином. Стороны обсудили военное сотрудничество России и Малайзии и вопросы глобальной и региональной безопасности. В переговорах также участвовали замминистра обороны России Александр Фомин, посол России в Малайзии Наиль Латыпов и замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Петухов, передает ТАСС.

Сергей Шойгу прибыл в Куала-Лумпур накануне, 26 февраля. Рабочая поездка господина Шойгу стартовала со встречи с главой Совбеза Малайзии и премьер-министром страны.

Перед Малайзией Сергей Шойгу посетил Индонезию. На переговорах 25 февраля он обсудил с президентом Индонезии двусторонние отношения и перспективы сотрудничества. Прабово Субианто принял приглашение президента Владимира Путина посетить Россию.