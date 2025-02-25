Президент Индонезии принял приглашение Путина посетить Россию

Президент Индонезии Прабово Субианто согласился посетить Россию по приглашению Владимира Путина, сообщил секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу. Вчера, 24 февраля, господин Шойгу прибыл в Индонезию с визитом.

Он напомнил, что в этом году две страны отмечают 75 лет дипломатических отношений. «Я передал послание президента, там упоминается и приглашение в нашу страну, оно принято с удовольствием, и я думаю, что это будет иметь свое продолжение в отношениях между нашими странами»,— сказал секретарь Совбеза РФ (цитата по ТАСС).

Сергей Шойгу рассказал, что Россия помогла Индонезии подготовить более 6800 военных кадровых офицеров. По его словам, эта работа продолжается, у нее «большие и хорошие перспективы».

Господин Шойгу обсудил с президентом Индонезии двусторонние отношения и перспективы сотрудничества. Также во время визита он встретился с министром обороны Индонезии. В феврале посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш заявил «РИА Новости» о возможности стран возобновить переговоры о закупке Су-35 в будущем. Сделку на $1,14 млрд начали обсуждать в 2019 году, но она не состоялась.