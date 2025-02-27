Доходы бюджета Краснодара в 2024 году составили 94,3 млрд рублей

Бюджет Краснодара по итогам 2024 года получил 94,3 млрд руб. доходов. Вклад в консолидированный бюджет Краснодарского края составил 190,8 млрд руб., рассказал глава кубанской столицы Евгений Наумов во время ежегодного отчета в Гордуме.

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Из поступивших в бюджет средств собственные доходы составили 38 млрд руб. Больше 56 млрд руб. — это субвенции и субсидии из федерального и краевого бюджетов. Почти 65% городской казны в прошлом году направили на образование, культуру и спорт, здравоохранение и льготы для различных категорий граждан.

Расходы бюджета города в 2024 году составили более 92,4 млрд руб. Больше половины — свыше 53 млрд руб. — направили на образование. Почти 17 млрд руб. пошли на национальную экономику (18,4%). Более 10,9 млрд руб. потратили на сферу ЖКХ (11,9%).

«Ъ-Кубань» писал, что за минувший год в Краснодаре ввели 2,9 млн «квадратов» жилья. Оборот розничной торговли в краевой столице превысил 600 млрд руб.

Вячеслав Рыжков