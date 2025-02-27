За 2024 год в Краснодаре ввели 2,9 млн «квадратов» жилья

В Краснодаре по итогам 2024 года ввели 2,9 млн кв. м жилья. Оборот розничной торговли в краевой столице превысил 600 млрд руб. Об этом рассказал глава Краснодара Евгений Наумов в ходе ежегодного отчета в Гордуме 27 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

«Пусть Краснодар является самым молодым городом-миллионником страны, зато демонстрирует высокие показатели социально-экономического развития. Если не считать Москву и Санкт-Петербург, мы лидируем по обороту розничной торговли и по вводу жилья»,— отметил мэр.

Промышленный комплекс города вырос на 15%. Начал работу индустриальный парк «Копанской», он стал четвертым для Краснодара. Минпромторг РФ подтвердил его соответствие федеральным стандартам.

Краснодар занимает первое место среди городов-миллионников по числу родившихся на 1 тыс. человек. В прошлом году появились на свет 14 тыс. краснодарцев.

В городе в 2024 году создали 850 рабочих мест. В краевой столице реализуют 40 инвестпроектов на 250 млрд руб. Безработица составляет лишь 0,1%, а зарплаты выросли почти на 9%, сообщил мэр.

Вячеслав Рыжков