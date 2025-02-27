В Новороссийске будет слышен звук метронома

Звук метронома включат в качестве проверочного сигнала в Новороссийске 27 февраля в период с 10:30 до 13:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно предоставленным данным, сегодня в Новороссийске запланирована проверка локальной системы оповещения ООО «НУТЭП». В качестве проверочного сигнала будет использоваться звук метронома. Граждан просят сохранять спокойствие.

Также сегодня, 27 февраля, на производственной площадке «Грушовая» в Новороссийске проверят систему оповещения в период с 14:30 до 15:00 с включением сирен.

Вечером в Военной гавани в период с 21:00 до 23:00 в акватории морского порта состоятся боевые учения по отражению атаки беспилотников.

Алена Воробьева