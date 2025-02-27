В Новороссийске проверят системы оповещения «Транснефти»

В Новороссийске 27 февраля проверят систему оповещения в период с 14:30 до 15:00 с включением сирен на производственной площадке «Грушовая». Об этом сообщила пресс-служба администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Проверка работоспособности локальной системы оповещения АО «Транснефть» пройдет в течение получаса с включением электромеханических сирен. Граждан просят сохранять спокойствие.

Также сегодня, 27 февраля, в Новороссийске в период с 21:00 до 23:00 в акватории морского порта состоятся боевые учения по отражению атаки беспилотников. В городе-герое будут слышны стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Алена Воробьева