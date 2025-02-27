Петербург стал вторым регионом по популярности среди иногородних покупателей жилья

Петербург занял второе место в рейтинге регионов по популярности у иногородних покупателей жилья (доля субъекта — 10%). Исследование рынка провели банк ВТБ и цифровая платформа «Метр квадратный», данные оказались в распоряжении «Ъ-СПб».

Вслед за городом на Неве в этом рейтинге идет Ленинградская область. Ей принадлежит 6% в числе межрегиональных сделок.

Аналитики отмечают, что в 2024 году траты на межрегиональные сделки в целом по стране составили почти 8 трлн рублей (оценка по данным платформы М2 с учетом статистики Роскадастра). По итогам первого месяца текущего года россияне заключили 68,5 тыс. таких договоров на общую сумму около 400 млрд рублей (+8% за год).

«Задают тон на рынке межрегиональных сделок Москва и Подмосковье с долей 27% и 18% соответственно. Каждый десятый переезжает в Санкт-Петербург. Ленинградская область в сегменте межрегиональных сделок занимает 6%, а Краснодарский край замыкает топ-5 с 5%»,— отмечается в исследовании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург занял третье место по востребованности у туристов в 2025 году.

Дарья Астанина