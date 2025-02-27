Получивший Героя РФ штурмовик Григорьев вернулся в Якутск и встретился с Сигалом

Штурмовик Андрей Григорьев вернулся в Якутск из Москвы. В столице 23 февраля президент России Владимир Путин вручил военнослужащему медаль «Золотая звезда». Андрей Григорьев в ножевом бою одолел солдата вооруженных сил Украины (ВСУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Штурмовик Андрей Григорьев (справа) и актер Стивен Сигал

Фото: телеграм-канал замглавы правительства Якутии Штурмовик Андрей Григорьев (справа) и актер Стивен Сигал

Фото: телеграм-канал замглавы правительства Якутии

«Ответственность, гордость. Очень быстро случилось: мне 14 февраля позвонили, а 16-го я уже должен был быть в Москве. Быстро собрались, жена вещи собрала. Утром уже самолет был»,— сказал штурмовик после возвращения (цитата по «Известиям»). В аэропорту военнослужащего встретили близкие, кадеты, юнармейцы, активисты, а также члены правительства республики.

Также после возвращения Андрей Григорьев встретился с американским актером и гражданином России Стивеном Сигалом, соответствующие кадры опубликовала в своем Telegram-канале замглавы правительства Якутии Ольга Балабкина.

В начале января в сети распространилось видео, на котором Андрей Григорьев победил солдата ВСУ в ножевом бою. Украинский военнослужащий после нескольких полученных ранений попросил «дать отдышаться» и «умереть спокойно», тогда штурмовик встал и ушел. Видео записано на камеру, которая была прикреплена к форме украинского военнослужащего. Известно, что оно сделано осенью 2024 года у села Трудовое в ДНР.

11 января глава государства присвоил Андрею Григорьеву звание Героя России.